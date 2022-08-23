Израиль поставил «рекорд» по количеству заключенных без приговора суда

После волны терактов, которые произошли в марте 2021 года, в Израиле увеличилось количество лиц, задержанных в административном порядке.

На сегодняшний день в израильских тюрьмах, без приговора суда, находятся 723 заключенных, и это рекордный показатель с 2008 года. Одиннадцать задержанных — арабские граждане и жители Израиля, а остальные — палестинцы.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Количество лиц, которые были задержаны в административном порядке существенно выросло после волны терактов, произошедших в Израиле в марте прошлого года. С начала августа к ним добавилось еще 52 человека. Полиция провела аресты после проведения военной операции «Рассвет» в начале текущего месяца.

Подозреваемые, задержанные в административном порядке, содержатся в тюрьмах без предъявления обвинений в соответствии с системой «превентивного задержания». Они не предстают перед судом, а их адвокатам не предоставляются доказательства против них, кроме краткого изложения основных подозрений.

Конфиденциальный разведывательный отчет и ордер на административное задержание, подписанные начальником Центрального командования Армии обороны Израиля, представляются судье, который должен одобрить задержание, без присутствия задержанного.

Данные, предоставленным Управлением тюрем за июль 2022 года, свидетельствуют о том, что 184 палестинца, в том числе один несовершеннолетний, содержались под стражей более года. А доля находящихся под административным арестом среди всех заключенных и задержанных в настоящее время превышает 15%. Это почти вдвое больше предыдущего рекорда мая 2008 года.

«Курсор» писал ранее, что палестинский заключенный, объявивший голодовку, подаст апелляцию в Верховный суд.