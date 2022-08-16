Палестинский заключенный, объявивший голодовку, подаст апелляцию в Верховный суд

Ахлам Хаддад, адвокат Ававдеха, говорит, что здоровье ее клиента ухудшается, и что они просят освободить его. Израильский военный суд вчера отклонил апелляцию.

Адвокат палестинского заключенного заявил, что его клиент будет обжаловать его дело в Верховном суде, поскольку он продолжает, по словам его семьи, 165-дневную голодовку против своего заключения.

Освобождение голодающего Халила Ававдеха было одним из требований террористической группировки «Исламский джихад» о прекращении огня после интенсивных боев в секторе Газа на прошлой неделе.

Халил Ававдех протестует против того, что его держат под стражей без предъявления обвинения или суда в рамках того, что Израиль называет административным задержанием.

«Справедливость не была восстановлена в отношении этого человека», — сказала Хаддад. Мы обращаемся в Верховный суд в Иерусалиме, чтобы, возможно, получить просимое облегчение — освобождение его из-под административного ареста».

Напомним, что израильские силы демонтировали незаконный форпост Рамат Мигрон в ночь со среды на четверг и эвакуировали проживавших там активистов-поселенцев.

Кроме того, восемь человек, подозреваемых в связях с терроризмом, были арестованы в Иудее и Самарии ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в четверг утром.

Курсор также писал, что Али Аль-Амуди, глава информационного отдела террористической организации Хамас, заявил, что израильское правительство продолжает «продавать иллюзии семьям пленных оккупационной армии» и не предоставляет никаких доказательств относительно их положения.