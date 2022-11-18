Израильские спецслужбы повторно расследуют Первую катастрофу в Тире

Официальная комиссия по расследованию ЦАХАЛа установила, что в результате происшествия погибли 76 израильтян и 14 ливанцев.

Израиль будет повторно расследовать Первую катастрофу в Тире, используя новые технологии для изучения материала смертоносного взрыва в штаб-квартире Израиля в ливанском городе в 1982 году.

В совместном заявлении АОИ, Шин Бет и израильской полиции говорится, что в 40-ю годовщину катастрофы дело было открыто «в поисках истины».

Что произошло во время Первой катастрофы в Тире?

11 ноября 1982 года семиэтажное здание, в котором располагался израильский военный штаб в ливанском городе Тир, известное как Управление связи и помощи, рухнуло вместе с людьми внутри.

В здании также находились жилые помещения для израильских солдат и пограничной полиции, которые удерживали тысячи ливанцев и палестинцев, арестованных израильскими властями, а также офисы ливанских гражданских чиновников, которых ежедневно посещали ливанцы в поисках различных разрешений и других документов.

Официальная комиссия по расследованию ЦАХАЛа установила, что погибли 76 израильтян и 14 ливанцев из-за утечки газа, которая привела к взрыву, обрушившему здание, но, по широко распространенному мнению, причиной стал террорист-смертник.

«Исламский джихад» первоначально взял на себя ответственность за взрыв, заявив, что он заложил бомбы на таймерах в здании.

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