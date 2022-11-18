ДТП в Рамле: ранены девять человек

Столкновение произошло на улице Хар Ацмон на выезде с шоссе 44. В результате аварии пассажиры, среди которых были трое детей, получили легкие травмы.

В Рамле в пятницу, 18 ноября, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали 9 человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Хар Ацмон на выезде с шоссе 44. В результате аварии пассажиры авто получили травмы легкой степени тяжести.

«Прибывшая на место происшествия команда MDA оказала им помощь и эвакуировала их в медицинский центр Шамира Assaf Harofeh в Беэр-Яаке», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в среду, 16 ноября, в Бейт-Шемеше произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

На дороге столкнулся легковой автомобиль с грузовиком. В результате аварии 20-летний мужчина получил тяжелые травмы. Прибывшие на место ДТП парамедики провели ему сердечно-легочную реанимацию и госпитализировали в медицинское учреждение.

Курсор писал ранее, что в среду, 16 ноября, на юге Израиля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали солдаты ЦАХАЛа. Один из военнослужащих получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

Еще мы писали, что на шоссе 356 произошло дорожно-транспортное происшествие между несколькими палестинскими автомобилями, в результате аварии двое человек погибли, четверо тяжело ранены.

Напомним, на южном участке шоссе в северо-западном Негеве произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще 9 получили травмы различной степени тяжести.