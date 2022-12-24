Израиль предлагает палестинским заключенным переместиться в иорданские тюрьмы — СМИ

Четверо из 18 заключенных с иорданским гражданством пока согласились с предложением Израиля, большинство из них ранее были приговорены к пожизненному заключению.

Израиль предлагает палестинским заключенным перевестись в иорданские тюрьмы.

Об этом сообщает издание Al Araby Al Jadeed.

Отмечается, что, согласно договоренности, палестинцы с иорданским гражданством могут отбывать наказание в Иордании. С соответствующей инициативой выступило руководство израильской тюремной службы, сообщили в Комитете иорданских заключенных в Израиле.

Согласно сообщению, четверо из 18 заключенных с иорданским гражданством пока согласились с предложением Израиля, большинство из них ранее были приговорены к пожизненному заключению.

Одним из известных людей, принявших это предложение, является Абдулла Баргути, который был приговорен к 67 годам заключения в 2004 году. Его брат сообщил изданию, что они узнали от близкого соратника Баргути, что тот согласился на предложение Израиля переехать в иорданскую тюрьму и продолжить там отбывать наказание.

Как сообщал Курсор, сотрудник тюрьмы Гивон приговорен во вторник мировым судом Рамлы к 30 месяцам заключения. Суд признал Давида Амояла виновным в нападении и сексуальном домогательстве к задержанной.

Директор женского отделения тюрьмы Гивон также получил условный срок и штраф, его обязали выплатить 35 000 шекелей своей жертве.

Женщина из Нигерии, которая решила остаться неназванной, приехала в Израиль и попросила убежища на том основании, что в ее стране ей угрожала опасность. Прошение было отклонено, и женщину задержали.

Ее перевели в тюрьму Гивон в центральном городе Рамле, где содержатся многие просители убежища, и в течение нескольких месяцев Амоял домогался и нападал на нее.

«Он раздевал меня и угрожал мне, что если я не докажу, что я женщина, он отправит меня в мужское отделение», — рассказала пострадавшая женщина.

Ранее Курсор писал, что заключенные устроили пожар в тюрьме «Ницан».