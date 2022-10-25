Начальник тюрьмы Гивон осужден за сексуальное насилие над заключенной

В тюрьме Гивон сотрудник угрожал и домогался заключенных и даже одного из охранников. Дело пытались закрыть, но правозащитная организация добилась осуждения виновного.

Сотрудник тюрьмы Гивон приговорен во вторник мировым судом Рамлы к 30 месяцам заключения.

Суд признал Давида Амояла виновным в нападении и сексуальном домогательстве к задержанной.

Директор женского отделения тюрьмы Гивон также получил условный срок и штраф, его обязали выплатить 35 000 шекелей своей жертве.

Женщина из Нигерии, которая решила остаться неназванной, приехала в Израиль и попросила убежища на том основании, что в ее стране ей угрожала опасность. Прошение было отклонено, и женщину задержали.

Ее перевели в тюрьму Гивон в центральном городе Рамле, где содержатся многие просители убежища, и в течение нескольких месяцев Амоял домогался и нападал на нее.

«Он раздевал меня и угрожал мне, что если я не докажу, что я женщина, он отправит меня в мужское отделение», — рассказала пострадавшая женщина.

Она вела дневник инцидентов, но поначалу чувствовала себя не в состоянии пожаловаться на ситуацию: «Я долго не жаловалась, потому что не думала, что мне поверят».

Когда она все-таки подала жалобу, тюремные охранники дали показания о сексуальных домогательствах Амояла к другим заключенным, а также к одному из тюремных охранников, говорится в отчете. Заместитель начальника тюрьмы также сказал, что получал жалобы.

Однако Амоял отрицал обвинения, и дело было закрыто из-за «отсутствия достаточных доказательств». И только после обжалования этого решения организацией «Горячая линия для беженцев и мигрантов», дело было возобновлено и предъявлены обвинения.

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