Заключенные устроили пожар в тюрьме «Ницан»: первые подробности

В ШАБАС заявили, что пожар полностью взят под контроль.

Сегодня, 19 октября, в тюрьме «Ницан» произошел пожар, в результате которого пострадали двое заключенных.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место инцидента приехали пожарные и медицинские работники. Двух заключенных было госпитализировано в больницу «Асаф ха-Рофе» в Беэр-Яакове из-за отравления угарным газом в ходе инцидента в камере.

По данным предварительного расследования, заключенные подожгли матрас, пытаясь спровоцировать беспорядки. Состояние одного из пострадавших квалифицировано врачами как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.

В ШАБАС заявили, что пожар полностью взят под контроль. Порядок в тюрьме восстановлен.

«Курсор» писал ранее, что в иранской тюрьме на складе с одеждой, которую шьют заключенные, вспыхнул пожар, он был вызван умышленным поджогом. В сети показали видео горящего здания.

Еще мы писали, что 19-летний парень, житель Беэр-Шевы, находящийся в настоящее время в заключении в тюрьме Аялон, подозревается в изнасиловании другого заключенного под носом у охраны, несмотря на то, что в камере велось видеонаблюдение.

Напомним, девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный, когда она работала в тюрьме Гильбоа.