Израиль предоставит Украине системы, которые будут спасать жизни — посол

По словам Михаэля Бродского, современная система раннего оповещения будет предоставлена Украине уже в ближайшее время.

В Израиле существует достаточно совершенная и современная система раннего оповещения, которую Иерусалим предложил Украине.

Об этом в интервью ВВС рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

«Эта система будет не просто работать, а спасать жизни, и я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. … В чем смысл этих систем? Чтобы точнее указать место, куда нацелена ракета или иранский дрон», — сообщил дипломат.

По его словам, это поможет достичь двух целей: во-первых, не объявлять воздушную тревогу по всей территории Украины.

«Во-вторых, это приведет к тому, что люди будут более ответственно относиться к тому, что в случае воздушной тревоги нужно идти в убежище, потому что они будут понимать, что в этом конкретном районе или на этой конкретной улице существует опасность удара, поэтому это не просто некая общая ракетная угроза, это угроза конкретному району, конкретному месту», — пояснил Бродский.

Как сообщал Курсор, в январе посол Украины Евгений Корнийчук посетил двух украинских солдат, которые недавно для протезирования и реабилитации в медцентр Левинштейн (город Раана) в рамках программы правительства Израиля.

Ранее мы рассказывали о скандальном заявлении члена российской академии наук и бывшем политике сергее глязьеве*, который сказал, что евреи и президент Украины Владимир Зеленский под эгидой войны воруют органы у украинских солдат и гражданских. По его мнению, доказательством этого является то, что Израиль создал в Украине полевой госпиталь для похищения органов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!