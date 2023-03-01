Израиль предоставит Украине системы, которые будут спасать жизни — посол

В Израиле существует достаточно совершенная и современная система раннего оповещения, которую Иерусалим предложил Украине.
Об этом в интервью ВВС рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
«Эта система будет не просто работать, а спасать жизни, и я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. … В чем смысл этих систем? Чтобы точнее указать место, куда нацелена ракета или иранский дрон», — сообщил дипломат.
По его словам, это поможет достичь двух целей: во-первых, не объявлять воздушную тревогу по всей территории Украины.
«Во-вторых, это приведет к тому, что люди будут более ответственно относиться к тому, что в случае воздушной тревоги нужно идти в убежище, потому что они будут понимать, что в этом конкретном районе или на этой конкретной улице существует опасность удара, поэтому это не просто некая общая ракетная угроза, это угроза конкретному району, конкретному месту», — пояснил Бродский.
Как сообщал Курсор, в январе посол Украины Евгений Корнийчук посетил двух украинских солдат, которые недавно для протезирования и реабилитации в медцентр Левинштейн (город Раана) в рамках программы правительства Израиля.
Ранее мы рассказывали о скандальном заявлении члена российской академии наук и бывшем политике сергее глязьеве*, который сказал, что евреи и президент Украины Владимир Зеленский под эгидой войны воруют органы у украинских солдат и гражданских. По его мнению, доказательством этого является то, что Израиль создал в Украине полевой госпиталь для похищения органов.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!