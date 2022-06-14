Израиль пригрозил Асаду бомбардировкой его дворцов — СМИ

Предполагаемая угроза возникла через несколько дней после того, как Израиль якобы атаковал международный аэропорт Дамаска, нацелившись на партии передового иранского оружия, перевозимые КСИР.

Израиль пригрозил президенту Сирии Баширу Асаду бомбардировкой его дворцов, если он не прекратит или не сократит военное сотрудничество с Ираном на своей территории, сообщил арабский новостной сайт Elaph поздно вечером в понедельник.

JPost запросила комментарий ЦАХАЛа по этому поводу.

Портал Elaph базируется в Лондоне и принадлежит саудовцам, у которых смешанные отношения с руководством Саудовской Аравии, но в прошлом этот сайт использовался израильскими официальными лицами для связи с арабским миром, включая известное первое интервью для саудовского издания тогдашним главой ЦАХАЛа Гади Айзенкотом в 2017 году.

Тогда Айзенкот сказал сайту Elaph, что ЦАХАЛ и Саудовская Аравия постоянно обменивались разведывательными данными.

Согласно английскому переводу статьи Elaph на арабском языке, портал «узнал от высокопоставленного источника, что Израиль отправил сообщение президенту Сирии Башару аль-Асаду, предостерегая его от дальнейшего сокрытия операций Ирана в его стране и передачи качественного оружия в Сирию, и сообщил ему, что один из его дворцов станет целью следующего рейда израильских солдат в Сирии».

Ранее Курсор писал, что ХАМАС и Исламский джихад клянутся, что их не остановят аресты.

Также сообщалось, что сотрудники ШАБАК предотвратили создание очередной террористической ячейки в Израиле.