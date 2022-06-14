Израиль пригрозил Асаду бомбардировкой его дворцов — СМИ

Израиль пригрозил президенту Сирии Баширу Асаду бомбардировкой его дворцов, если он не прекратит или не сократит военное сотрудничество с Ираном на своей территории, сообщил арабский новостной сайт Elaph поздно вечером в понедельник.
JPost запросила комментарий ЦАХАЛа по этому поводу.
Портал Elaph базируется в Лондоне и принадлежит саудовцам, у которых смешанные отношения с руководством Саудовской Аравии, но в прошлом этот сайт использовался израильскими официальными лицами для связи с арабским миром, включая известное первое интервью для саудовского издания тогдашним главой ЦАХАЛа Гади Айзенкотом в 2017 году.
Тогда Айзенкот сказал сайту Elaph, что ЦАХАЛ и Саудовская Аравия постоянно обменивались разведывательными данными.
Согласно английскому переводу статьи Elaph на арабском языке, портал «узнал от высокопоставленного источника, что Израиль отправил сообщение президенту Сирии Башару аль-Асаду, предостерегая его от дальнейшего сокрытия операций Ирана в его стране и передачи качественного оружия в Сирию, и сообщил ему, что один из его дворцов станет целью следующего рейда израильских солдат в Сирии».
Ранее Курсор писал, что ХАМАС и Исламский джихад клянутся, что их не остановят аресты.
Также сообщалось, что сотрудники ШАБАК предотвратили создание очередной террористической ячейки в Израиле.