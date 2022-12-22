Израиль принимает ирландско-еврейские генеалогические архивы, датируемые 18 веком

По словам Герцога, он испытывает «особое удовольствие от прибытия этих томов в Израиль».

Национальная библиотека Израиля приняла 22 тома архивов из Базы данных по семейной истории ирландских евреев, в которой отслеживается более трех столетий еврейской жизни в Ирландии.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

База данных, составленная Стюартом Розенблаттом, президентом Ирландского еврейского генеалогического общества, включает в себя все, от записей о захоронениях и рождениях, составленных еврейской акушеркой в ​​конце 19 века, полицейские реестры иммигрантов в начале 20 века и другие источники, начиная с 1700-х годов до наших дней.

«Эти тома — живая история людей, у которых сейчас нет голоса. Рождения, браки, смерти, перепись населения, регистрация иностранцев, членство в синагогах, домашние и служебные адреса, детали могил и надписи — это всего лишь выборка из 22 томов, которые помогут семьям открыть для себя свое богатое ирландское наследие. Для меня большая честь иметь свои личные тома в Национальной библиотеке Израиля в Иерусалиме», – сказал Розенблатт в пресс-релизе Национальной библиотеки, которая в понедельник провела церемонию чествования архивов.

Первыми евреями, поселившимися на острове, была небольшая община сефардских мигрантов, спасавшихся от испанской инквизиции в 15 веке, но в Ирландии в конце 19 и начале 20 веков наблюдался больший приток евреев, как часть волны еврейской иммиграции из Восточной Европы, которая оказалась в Соединенном Королевстве, частью которого в то время была Ирландия.

Сегодня в Ирландской Республике проживает не более 3000 евреев, включая как граждан, так и неграждан, а еврейское население всего острова, включая Северную Ирландию, никогда не превышало этого показателя более чем в два раза. Но это население включало известных фигур в еврейской и израильской истории, в том числе раввина Ихцака Герцога, деда нынешнего президента Израиля. Старший Герцог служил главным раввином ирландского свободного государства после обретения им независимости от Великобритании, и он стал первым главным ашкеназским раввином Израиля. Его сын Хаим Герцог также был президентом Израиля в 1980-х годах.

«Излишне говорить, что я испытываю сильное чувство личной связи и гордости как израильский еврей, имеющий прямую связь с Ирландией, и получаю особое удовольствие от прибытия этих томов в Израиль», — сказал президент Герцог, добавив, что он выглядел с нетерпением жду изучения записей в будущем, так как он не смог присутствовать на церемонии.

Физические тома, которые сейчас хранятся в Иерусалиме, являются одним из пяти экземпляров в мире, а остальные четыре находятся в Дублине.

«Этот необычный ресурс позволит ученым, исследователям, членам ирландско-еврейской общины и их потомкам углубить свое понимание своей родословной и наследия. Эта база данных знаменует собой еще одну веху в нашем непрекращающемся поиске ресурсов, документирующих историю и культуру еврейских общин по всему миру», — сказала Ракель Укелес, руководитель отдела коллекций NLI.

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