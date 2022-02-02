Солдаты десантных войск ЦАХАЛ пожаловались на плохие условия проживания

Ранее солдаты ВМФ ЦАХАЛ жаловались на затопленные комнаты на базе, однако они получили выговор от офицера за то, что поделились в сети видео условий проживания.

Теперь солдаты десантных войск ЦАХАЛ сняли видео комнаты где они проживают в полной сырости и с протекающей крышей.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Напоним, что ранее «Курсор» писал о том, что в окрестностях Ашкелона взорвался автомобиль: два солдата ЦАХАЛ чудом остались целы. Пожарные потушили возгорание, а полиция начала расследование. Предположительно, все это отголоски войны между криминальными кланами «Бней Шломо» и «Шалом Домрани».

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