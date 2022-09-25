Назван самый влиятельный еврей года по версии The Jerusalem Post

Немногие политические лидеры возвысились до статуса иконы, но президент Украины Владимир Зеленский стал одной из них в этом году.

По версии издания The Jerusalem Post, Зеленский стал самым влиятельным евреем 2022 года.

«Сначала он считался диковинкой — если кто-то вообще думал о нем за пределами Украины — из-за того, что он сыграл президента Украины в ситкоме, прежде чем сыграть эту роль в реальной жизни. Но вторжение россии* в его страну в феврале привлекло к нему всеобщее внимание и подвергло его испытанию, которому подверглись немногие лидеры в современном мире», — пишет издание.

Отмечается, что с зорким взглядом художника Зеленский начал носить исключительно оливково-зеленые футболки. Он отправился в мировое турне через Zoom, чтобы «упрекнуть западные правительства в том, что они недостаточно помогли ему победить россию, адаптировав речь к истории и проблемам каждой столицы».

«Его стойкость и отвага стали легендарными и принесли ему сравнение с Уинстоном Черчиллем. Мало доказательств того, что он действительно сказал «мне нужны боеприпасы, а не такси», когда президент США Джо Байден предложил эвакуировать его из Киева, но казалось, что он что-то сказал, и этого было достаточно, чтобы цитата стала вирусной», – говорится в публикации.

Издание напоминает, что Зеленский родился в еврейской семье, отец его деда и трое братьев были убиты во время Холокоста. В подростковом возрасте ему предложили стипендию для обучения в Израиле, от которой отец заставил его отказаться.

Тот факт, что Зеленский был евреем, не играл никакой роли в его предвыборной кампании 2019 года, и сам кандидат преуменьшил это, заявив, что «то, что я еврей, — это примерно 20-й вопрос среди моих характеристик».

«Но когда его страна … подверглась нападению, в то время как российские пропагандисты утверждали, что они «денацифицируют» Украину, Зеленский был готов выдвинуть эту характеристику на первый план. Он и другие украинские лидеры … спрашивали, как его страна может быть нацистским государством, если ее возглавляет президент-еврей», — напоминает издание.

Выступление Зеленского в Кнессете сильно упиралось в тему Второй мировой войны и Холокоста.

«Они назвали это «окончательным решением еврейского вопроса». Вы помните это, и я уверен, что никогда не забудете. Послушайте, как снова говорят эти слова: «окончательное решение», но применительно к нам, к «украинскому вопросу», — цитирует Зеленского издание.

Вопрос о том, является ли Зеленский евреем, возник из-за его собственного давления и давления других на Израиль, чтобы он предпринял больше действий против россии и в пользу Украины: «Вы определенно можете помочь нам защитить… жизни украинских евреев», — сказал он. Кнессет с вопросом, почему Израиль не отправил Киеву оружие и не ввел санкции против россии. «Это зависит от вас, дорогие братья и сестры… и вам придется жить с этим ответом».

«При всем влиянии Зеленского на мир сегодня его еврейское происхождение не побудило Израиль пойти на то, что, по мнению его лидеров, могло бы стать слишком большим риском в свете присутствия российской армии в Сирии и тяжелого положения евреев в россии», — говорится в материале.

Тем не менее, по мнению издания, поскольку Зеленский продолжает руководить Украиной в борьбе с россией, в войне, которая потрясла мировые энергетические и продовольственные рынки и пробудила Европу от относительно комфортного и мирного существования, сегодня он «является одним из самых влиятельных людей в мире — не только самым влиятельным в мире евреем».

Как сообщал Курсор, Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи Украине со стороны Израиля.

Ранее Курсор писал, что Яир Лапид позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому: основные моменты телефонного разговора. Пресс-служба премьер-министра сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с главой Украины. Сообщается, что Лапид выразил поддержку украинскому народу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!