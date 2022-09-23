Зеленский говорит, что шокирован отсутствием помощи Украине со стороны Израиля

По словам главы украинского государства, при этом Израиль экспортировал оружие в другие государства.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью изданию Ouest-France.

Израиль не предоставил Украине никакой помощи с начала полномасштабной войны с российской федерацией*.

«Я в шоке. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль. Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны», — отметил Зеленский.

При это Зеленський добавил, что он не обвиняет лидеров Израильского Государства.

«Я не обвиняю лидеров. Я констатирую факты: были дискуссии с руководством Израиля, и это не помогло Украине. Можно заметить влияние россии на Израиль», — констатировал президент Украины.

Как сообщал Курсор, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает присоединения Израиля к международным санкциям, введенным против россии из-за полномасштабного вторжения в Украину.

У двух стран были несколько непростые отношения с тех пор, как россия вторглась в Украину, поскольку Израиль стремится сбалансировать свои связи между двумя воюющими странами.

Зеленский также призвал Израиль продолжать оказывать помощь Украине.

«Рассчитываю на присоединение Израиля к санкциям в отношении россии и оказание практической помощи Украине в противодействии агрессии российской федерации», — заявил Зеленский.

Ранее Курсор писал, что Яир Лапид позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому: основные моменты телефонного разговора. Пресс-служба премьер-министра сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с главой Украины. Сообщается, что Лапид выразил поддержку украинскому народу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!