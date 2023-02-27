Израиль принял на лечение тяжелораненого украинского бойца

В Раанан доставили на лечение украинского военнослужащего, получившего тяжелое ранение в боях против россиян.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в своем Телеграм-канале.

Как пишет посол, украинский боец доставленный на реабилитацию по программе израильского посольства и МАШАВ.

«Андрей, раненый украинский военнослужащий, доставленный в Израиль по программе Посольства Израиля в Киеве и МАШАВ, примеряет свой первый протез в реабилитационном центре Бейт Левинштейн в Раанане», — сообщил он.

На опубликованном видео видно, как израильские медики надевают украинцу протезы. Теперь бойцу предстоит пройти реабилитацию после перенесенных операций.

С начала вторжения российских войск в Украину Израиль неоднократно выражал поддержку Киеву. В частности, израильские власти продолжают выполнение программы лечения украинских военных в наших медицинских учреждениях. На прошлой неделе посол Украины Евгений Корнийчук посетил The Harvey & Gloria Kaylie Rehabilitation Medical Center, чтобы навестить украинских военных, получивших тяжелые ранения, защищая Украину от российской вооруженной агрессии.

Кстати, накануне в Украине побывал с официальным визитом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Чиновник посетил в Бучу и Бабий Яр, где провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. В рамках поездки политик объявил о запланированном открытии израильского посольства в Украине. Это было первое посещение израильского представителя с момента начала российской агрессии в Украине.