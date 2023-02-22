Израильские специалисты продолжают лечить тяжелораненых украинских бойцов

Израильские власти продолжают выполнение программы лечения украинских военных в наших медицинских учреждениях.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Государстве Израиль.

Так, посол Украины Евгений Корнийчук посетил The Harvey & Gloria Kaylie Rehabilitation Medical Center, чтобы навестить Сергея Давыденко и Василия Самойленко — украинских военных, получивших тяжелые ранения, защищая Украину от российской вооруженной агрессии.

В ходе визита дипломаты Украины встретились с руководством медицинского центра, включая генерального директора Ави Вортзмана и заместителя руководителя медицинского центра Давида Шаулова, чтобы обсудить возможности обмена опытом между украинскими и израильскими врачами в области протезирования и реабилитации.

Напомним, на прошлой неделе в Украине побывал с официальным визитом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Представитель МИДа Израиля совершил поездку в Бучу и Бабий Яр, где провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и его коллегой по ведомству Дмитрием Кулебой. В рамках поездки политик объявил о запланированном открытии израильского посольства в Украине. Это было первое посещение израильского представителя с момента начала российской агрессии в Украине.

«Курсор» сообщал о том, что депутаты Кнессета Юлий Эдельштейн и Зеэва Элькин прибыли в Киев 20 февраля, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым. Они обсудили возможные пути оказания помощи Украине. Во время визита депутаты Кнессета смогли увидеть иранские дроны-камикадзе, которыми российская сторона атакует Украину. Этот визит стал первым выездом израильских представителей в Украину с начала российской агрессии.