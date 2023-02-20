Депутаты Кнессета Эдельштейн и Элькин прибыли в Украину

Свой визит в страну они начали с Киева.

Депутаты Кнессета Юлий Эдельштейн и Зеэва Элькин приехали у столицу Украины — Киев. Там они планируют встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым.

Об этом сообщил Михаил Бродский в своем Telegram.

Как известно, делегация из Израиля планирует обсудить с украинским руководством пути помощи Украине. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что приезд в Киев депутатов Кнессета свидетельствует о том, что Иерусалим прислушался к мнению коллега из США.

«Это свидетельствует о том, что они услышали своих американских коллег, которые недовольны уровнем сотрудничества Израиля с Украиной. Но следует помнить, что израильское общество довольно активно поддерживают Украину», — сказал Корнийчук.

Накануне глава фракции Партии национального единства Зеев Элькин заявил, что Израиль полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Тогда он сообщил, что израильский опыт и технические возможности помогут людям в Украине пережить ужас, который принесла война и восстановить свою страну.

В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сказал, что его страна не исключает предоставления военной помощи Украине. Но подробностей возможной помощи глава израильского правительства не уточнил.

Напомним, на прошлой неделе в Украине побывал с официальным визитом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Глава израильского МИДа посетил Бучу и Бабий Яр и провел переговоры с Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Также политик объявил об открытии израильского посольства в Украине. Это был первый визит представителя Израиля с начала российского вторжения в Украину.