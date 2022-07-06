Израиль принял тридцать тысяч украинских беженцев

С начала полномасштабной войны в Украине уже более тридцати тысяч украинцев прибыли в Израиль и страна рассчитывает принять еще десятки тысяч беженцев.

Израиль заявил, что принимает 30 тысячного иммигранта, бегущего от войны в Украине, менее чем через шесть месяцев после вторжения России в соседнюю страну, и ожидается прибытие еще тысяч человек.

Израиль прогнозировал, что примет от 30 до 50 тысяч новых иммигрантов, вынужденных покинуть Украину или соседние страны из-за войны, в дополнение к тысячам беженцев, которых он уже принял.

«Ожидается, что в Израиль прибудут еще тысячи человек. Мы делаем все возможное в правительстве, чтобы помочь им оптимально интегрироваться в Израиле», — говорится в заявлении министра алии и интеграции Пнины Тамано-Шата.

По данным министерства, почти все новоприбывшие нашли жилье, и только 421 человек все еще проживает в гостиницах. Около 3 300 человек поселились в Хайфе, популярностью также пользуются Тель-Авив и Нетания.

Почти половина прибывших — люди трудоспособного возраста, и министерство помогает им в обучении и трудоустройстве, говорится в сообщении.

«Приезд иммигрантов в Израиль из зоны боевых действий — это национальная работа», — говорит Тамано-Шата. «Мы будем продолжать, пока продолжается война».

Курсор ранее писал, что Израиль больше не посредник между россией и Украиной. Представитель делегации премьер-министра Яира Лапида в Париже заявил, что ничто не мешает будущей встрече между Лапидом и президентом рф*, «несмотря на глубокие разногласия с россией касательно войны».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!