Израиль больше не посредник между россией и Украиной — чиновник

Представитель делегации премьер-министра Яира Лапида в Париже заявил, что ничто не мешает будущей встрече между Лапидом и президентом рф*, «несмотря на глубокие разногласия с россией касательно войны».

«Израиль больше не принимает участия в посреднических усилиях между россией и Украиной», — заявил представитель делегации премьер-министра Яира Лапида в Париже.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Чиновник добавил, что ничто не мешает будущей встрече между Лапидом и президентом россии владимиром путиным. Говоря о возможной встречи Лапида с президентом Украины Владимиром Зеленским, израильский чиновник сказал: «Мы не исключаем ее по конкретной причине, но на данный момент такая встреча не планируется».

В последние недели Киев посетили несколько западных лидеров, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги, а аткже ряд других глав государств и премьер-министров, представителей Евросоюза и НАТО, международных организаций.

При этом предшественник Лапида Нафтали Беннет в начале войны пытался выступить посредником между путиным и Зеленским, но эти усилия оказались безрезультатными. Беннет встретился с путиным и даже прилетел в Москву в Шаббат, несмотря на то, что соблюдает религиозные обряды, утверждая, что это может спасти жизни.

Эти усилия временно поставили Беннета на ключевую позицию на мировой арене, но также вызвали критику за то, что он якобы нанес ущерб репутации Израиля в глазах западных стран, которые заняли агрессивную позицию в отношении россии. В то время также утверждалось, что путин использовал Беннета в своих интересах и не имел реального намерения достигать дипломатического соглашения.

Ранее Курсор писал, что названо условие, при котором белорусская армия может вступить в войну с Украиной. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что Беларусь поддерживает россию и участие Беларуси в «спецоперации» определено им давно. При этом о вводе войск в эту страну он промолчал.

Кроме этого, Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией. По его словам, Беларусь и россия создали одну военизированную группировку.

Ранее редакция Курсора писала, что Шойгу рассказал, когда закончится война в Украине.

Кроме того, наш сайт сообщал, что названо условие, при котором россия немедленно прекратит войну против Украины.

Еще напомним, что в россии пожаловались на несправедливый мир и пригрозили не останавливаться в войне против Украины.