Израиль призвал Евросоюз не вмешиваться в израильско-палестинский конфликт

Чиновник напомни, что США возражают против активизации поселенческой деятельности на территории Иудеи и Самарии.

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль не примет ни в каком другом контексте вмешательство европейских стран в израильско-палестинский вопрос».

Об этом он заявил, на конференции, радиостанцией «Аруц Шева».

«Если они хотят внести свой вклад в гуманитарные вопросы, это их желание, но с попытками других европейских стран внести свой вклад в палестинские организации, которые пытаются установить факты на местах, я буду бороться предотвращать», – заявил Коэн.

Также министр напомнил о том, что США возражают против активизации поселенческой деятельности на территории Иудеи и Самарии.

«Я думаю, что существует четкая политика Израиля не вмешиваться в вопросы, которые актуальны для американской общественности. Государство Израиль не должно вмешиваться, например, в вопросы, которые актуальны между демократами и республиканцами. Я думаю, что никто другой не должен вмешиваться во внутренние вопросы, которые имеют отношение к демократии и израильской общественности», — подчеркнул он.

На прошлой неделе Кабинет безопасности Израиля санкционировал незамедлительную легализацию девяти поселений на территории Иудеи и Самарии и начал процесс легализации дополнительных. Это вызвало «глубокое беспокойство» у глав дипломатии Франции, Германии, Италии, Великобритании и США по поводу заявления правительства Израиля о форпостах поселенцев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и заявил, что США против любых односторонних мер, которые могут привести к эскалации в регионе.

Напомним, в конце января Блинкен посетил Израиль с первым визитом после смены правительства. Сойдя с самолета, он осудил теракты в Иерусалиме в своем выступлении и назвал «вдвойне возмутительным», что террорист выбрал для атаки место возле синагоги, где убивал людей, «выходящих после молитвы». Госсекретарь также отметил, что теракт был совершен в Международный день памяти жертв Холокоста.