Нетаниягу встретился с Блинкеном: главные месседжи

Премьер-министр заверил госсекретаря, что Израиль и США были и есть «двумя сильными демократиями».

У Израиля и Соединенных Штатов Америки есть общие интересы и ценности.

Об этом в понедельник, 30 января, после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

«Мы две сильные демократии, и я обещаю вам, что мы останемся двумя сильными демократиями», — сказал глава правительства.

Во время брифинга он также затронул тему Ирана.

«Вы прибыли в то время, когда весь мир видит истинное лицо Ирана, его варварское поведение по отношению к собственным гражданам. У этого режима не должно быть ядерного оружия», — подчеркнул Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 30 января, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль с первым визитом после смены правительства. Сойдя с трапа самолета, Блинкен произнес речь, в которой в самых резких выражениях осудил теракты в Иерусалиме.

Он назвал “вдвойне возмутительным”, что террорист избрал для атаки место возле синагоги и убивал людей, “выходящих после молитвы”. Госсекретарь также отметил, что теракт был совершен в Международный день памяти жертв Холокоста.

Ранее Курсор писал, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Египет в начале поездки на Ближний Восток, во время которой он постарается снизить напряженность в отношениях между Израилем и Палестиной. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Блинкен, который в понедельник и вторник отправится в Иерусалим и Рамаллу после остановки в Каире, запланировал визит, чтобы увидеть новое правое правительство Израиля. При этом поездка приобретает новую актуальность после одного из самых жестоких актов насилия за последние годы.

Также Курсор информировал о том, что 18 января с визитом в Израиль прилетел советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.