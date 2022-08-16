Израиль призвал россию прийти к соглашению, чтобы предотвратить закрытие Еврейского агентства

По данным СМИ, путин заверил Герцога, что вопрос носит чисто юридический характер и что путин не хотел «наказать» Израиль за его растущую поддержку Украины.

Израиль просит россию* отложить судебное заседание по вопросу о будущем Еврейского агентства в стране в попытке достичь соглашения по этому вопросу.

В сообщении со ссылкой на двух израильских чиновников говорится, что послание было отправлено в последние дни в преддверии судебного заседания, назначенного на пятницу.

Израиль считает, что вопрос может быть решен после разговора, состоявшегося на прошлой неделе между президентом Ицхаком Герцогом и главой рф владимиром путиным.

По словам чиновников, путин заверил Герцога, что вопрос носит чисто юридический характер и что путин не хотел наказать Израиль за его растущую поддержку Украины.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!