Россия мечтает оккупировать часть Казахстана — эксперт

Действия теперешнего руководства Казахастана показывают, что оно готовится к возможному приходу россии.

В 2014 году, когда россия* оккупировала полуостров Крым и начала войну в Украине, в Казахстане решили увеличить уголовную ответственность за сепаратизм. При этом в самой рф мечтают оккупировать три области на севере Казахстана.

Об этом рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

«В 2014 году, когда Кремль организовал «русскую весну», и мы потеряли часть территорий Украины, Казахстан усилил в законодательстве уголовную ответственность за сепаратизм. Они ее увеличили», – отметил он.

Напомним, что недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход рф.

Курсор ранее писал, что США передадут Украине еще четыре ракетных установки HIMARS. Перелом в войне Украины с россией, по всей видимости, произойдет очень скоро, так как западные союзники предоставляют Украине все больше необходимого вооружения, в том числе РЗСО HIMARS.

Также сообщалось в россии «анонсировали» теракты в Славянске. Согласно заявлению минобороны россии, в Славянске якобы националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения вс россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!