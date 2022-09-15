Лапид встретился с министром иностранных дел ОАЭ в США

Премьер-министр Яир Лапид принял министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов в США шейха Абдуллу бен Заида в своем кабинете в Иерусалиме.

Встречу провели сегодня, 15 сентября.

Об этом сообщает Walla.

Ранее мы рассказывали, Центральная избирательная комиссия приказала партии премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид» немедленно удалить фотографии Лапида с солдатами ЦАХАЛа из его аккаунтов в социальных сетях. Дело в том, что это запрещено в качестве предвыборной агитации.

Помимо этого, судья БАГАЦа и председатель комиссии Ицхак Амит приказал членам партии выплатить судебные издержки, которые составили 40 000 шекелей. Решение принято в ответ на поданную Ликудом апелляцию.

Комитет оштрафовал партию Нетаниягу и приказал удалить снимки снимки с солдатами в 2019 году, когда тот занимал пост премьер-министра. Согласно израильским законам о выборах, запрещается использование военных в форме для агитационных материалов, как и проведение агитации на территории военных баз.

Также «Курсор» сообщал, что премьер-министр Лапид посетил штаб-квартиру службы безопасности ШАБАК в северной части Самарии, что обусловлено заметным ростом смертоносных столкновений между израильскими силами безопасности и палестинцами. Он туда отправился на следующий день после убийства в перестрелке майора ЦАХАЛа Бара Фалаха.

«Государство Израиль будет продолжать останавливать и препятствовать террористической деятельности и террориста. Мы ожидаем, что [палестинские] власти возьмут на себя ответственность и будут бороться с терроризмом», – заявил Лапид.

Помимо этого, недавно официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани «решительно осудил» США. Это связано с тем, что минюст США обвинил трех граждан Ирана в кибератаках, которые коснулись «сотен» жертв, в том числе из Великобритании, Австралии, Иране, *россии и США.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!