Израиль продолжает отправлять сигнал Украине: «Мы с вами!»

Израиль пытается поддерживать Украину, при этом сохраняя нейтралитет в российско-украинской войне, чтобы не создавать угрозы жизни простым израильтянам.

Израиль с начала полномасштабного вторжения осуждал вторжение россии* на территорию Украины и призвал россию* прекратить обстрелы и атаки. Также Израиль решил оказывать максимальную помощь Украине, которую может себе позволить страна, но не пересекая «красные линии», чтобы не поставить под удар свои национальные интересы.

Об этом пишет «Interfax».

Стране, которая и так находится в войне, не очень хотелось получить еще одного «врага», контролирующего одну из «горячих точек» на Ближнем Востоке. Однако даже несмотря на это, Израиль направил гуманитарную помощь, средства защиты, создала полевой госпиталь на западе Украины и проголосовала за исключение россии* из Совета ООН по правам человека.

Кроме того, премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что страна сможет предоставить ЕС около 10% объема газа, который Европа получила от россии* в 2021 году. Он прямо сказал, что Израиль собирается «принять участие в усилиях по замещению российского газа в Европе». Ожидается, что это событие сблизит Европу, Украину и Израиль и сделает союзниками.

Вместе с тем появилась информация, что неназванная израильская компания наладила схему поставок в Украину противодронных систем через Польшу. И если это подтвердится, то значит, что Израиль пошел на большой риск, продавая Украине оружие, чтобы тем самым помочь ей.

Ко всему прочему, в Иерусалиме появится улица названная в честь украинцев Юлии и Романа Щепанюков, которые признаны Праведниками народов мира за то, что спасали жизнь евреев во время Второй мировой войны. Израиль, таким образом, подчеркивает многовековые связи с Украиной. Ведь евреи на протяжении веков проживали в Украине.

Ранее «Курсор» писал о том, что депутат Кнессета Нир Баркат заявил, что в российско-украинской войне Израиль должен поддержать Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!