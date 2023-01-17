Скандальное голосование в ООН: десятки стран выступили с призывом к Израилю

Десятки стран призывают Израиль отменить санкции, введенные против палестинцев после голосования в ООН.

Десятки стран призвали Израиль отменить шаги, предпринятые против Палестинской администрации после того, как в конце прошлого месяца Генеральная Ассамблея ООН одобрила выдвинутую палестинцами резолюцию с просьбой к Международному суду оценить израильско-палестинский конфликт, израильскую «аннексию» и «правовой статус оккупации».

Напомним, что после того, как резолюцию приняли, Израиль наложил санкции на ПА, решил вычесть средства из Палестинской администрации в пользу израильских жертв терроризма, отказал в льготах некоторым палестинским официальным лицам и др.

Палестинская миссия при ООН заявила вчера, что 39 стран подписали письмо, в котором выражается «глубокая обеспокоенность» по поводу ответных мер Израиля.

«Независимо от позиции каждой страны в отношении резолюции, мы отвергаем карательные меры в ответ на запрос о консультативном заключении Международного Суда и, в более широком смысле, в ответ на резолюцию Генеральной Ассамблеи, и призываем к их немедленной отмене», — говорится в сообщении стран.

Письмо подписали и те страны, которые голосовали против резолюции, в том числе Германия и Эстония, а также воздержавшиеся государства, такие как Япония, Франция, Испания и Южная Корея.

Весь список стран смотрите ниже:

Миссия Германии в ООН заявила, что их страна придерживается различных взглядов на резолюцию, но «согласна с отказом от карательных мер в ответ на резолюцию».

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