Израиль сможет увидеть офис Хаменеи в цвете из космоса: детали важной новации

Спутник EROS C-3, построенный компанией Israel Aerospace Industries, отправлен в космос ракетой SpaceX и будет эксплуатироваться частной разведывательной фирмой.

Израильский коммерческий спутник наблюдения был успешно выведен на орбиту ракетой SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу.

Спутник EROS C-3, разработанный компанией Israel Aerospace Industries (IAI) и принадлежащий и управляемый частной израильской разведывательной фирмой ImageSat International, способен создавать «изображения очень высокого разрешения» и будет использоваться для «государственных и деловых приложений». Об этом говорится в сообщении IAI.

Усовершенствованная «мультиспектральная» космическая камера была произведена израильской компанией Elbit systems и позволяет спутнику делать цветные фотографии.

«После запуска спутник вышел на запланированную орбиту вокруг Земли и

начал передачу данных на наземную станцию», — говорится в сообщении IAI.

«Инженеры компании Israel Aerospace Industries начали серию запланированных калибровок и испытаний для проверки характеристик спутника и вскоре завершат предварительные испытания перед его полной эксплуатацией», — говорится в сообщении.

По данным SpaceX, многоразовый сегмент первой ступени ракеты Falcon 9 успешно приземлился на стартовой площадке через восемь минут после старта.

Это стало последним запуском компании, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, в 2022 году.

Председатель совета директоров IAI Амир Перец приветствовал запуск как «еще одно доказательство технологического лидерства компании как настоящего первопроходца в космосе, как и в других областях.

«Выводы со спутника, запущенного сегодня, и важные данные, которые он передаст на наземную станцию, помогут IAI продолжать улучшать свои передовые возможности в этих областях», — сказал он.

Президент и главный исполнительный директор IAI Боаз Леви сказал: «Сегодняшний запуск спутника EROS-C3 является еще одним выражением передовых технологических возможностей Israel Aerospace Industries, космического дома Государства Израиль».

IAI разрабатывает и производит передовые системы для воздушной, космической, морской, наземной, кибернетической и внутренней безопасности. С 1953 года компания поставляет технологические решения государственным и коммерческим заказчикам по всему миру, включая спутники, ракеты, системы вооружения и боеприпасы, беспилотные и роботизированные системы, а также радары.

Генеральный директор ImageSat International Ноам Сигал приветствовал запуск, заявив, что он стал «значительной вехой» для компании и «позволит нам ускорить рост компании».