Израиль сократит операции ЦАХАЛа в Иудее и Самарии после саммита в Иордании — СМИ

Встреча проходит на фоне продолжающегося израильского контртеррористического наступления в Иудее и Самарии

Израиль согласился сократить свои контртеррористические операции в Иудее и Самарии во время экстренного совещания по вопросам безопасности между израильскими и палестинскими официальными лицами в Акабе, Иордания.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности.

«Мы даем ему шанс. Мы будем действовать только перед лицом тикающих бомб или срочной оперативной необходимости», — сказал источник.

На встрече, направленной на снижение напряженности в Иудее, Самарии и секторе Газа в преддверии Рамадана, также присутствовали представители США и Египта.

Сообщается, что в состав израильской делегации входили советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, глава ШАБАКа Ронен Бар. Палестинскую группу возглавлял глава разведки ПА Маджед Фарадж. Соединенные Штаты представлял координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк.

«Встреча проходит на фоне продолжающегося израильского контртеррористического наступления в Иудее и Самарии, вызванного волной смертоносных нападений», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 26 февраля, в Иордании в преддверии праздника Рамадан проходит экстренный саммит в попытке остановить эскалацию между Израилем и палестинскими арабами. Мероприятие было инициировано Соединенными Штатами, Иорданией и Египтом. В нем примут участие палестинские арабы и, возможно, представители Израиля.

Ожидается, что стороны попытаются смягчить позицию Палестинской администрации и представить ее в практическом виде, чтобы убедить лидеров ПА в возможности перемен.

Также Курсор писал о том, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля в Иордании Эйтана Соркиса в знак протеста после того, как посол Иордании в Израиле Гассан Маджали был временно задержан с восхождением на Храмовую гору во вторник днем ​​и уехал, не посетив это место.