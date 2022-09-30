Израиль стал раем для палестинских угонщиков автомобилей — The Jerusalem Post

В 2022 году в Израиле произошло тревожное увеличение количества попыток угона автомобилей: на 155% по сравнению с прошлогодними показателями.

Несмотря на возросшую активность полиции и военных в Иудее и Самарии, угонщики автомобилей по-прежнему «на коне».

Автомобильные угонщики больше не являются хищниками в масках, ищущими свою следующую добычу, чтобы проникнуть в нее и исчезнуть в ночи, как некоторые считают. Вместо этого индустрия угона автомобилей стала организованным, иерархически структурированным механизмом и организацией с множеством отделов.

Despite increased police and military activity in the West Bank, car thieves are still thriving, experiencing unprecedented prosperity. How can it be stopped?#Israel | #Crimehttps://t.co/cfyY18h7UZ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 30, 2022

Согласно данным, собранным израильской службой отслеживания местоположения Pointer, в 2022 году количество попыток краж увеличилось на 155% по сравнению с прошлогодними показателями.

После того, как автомобиль был угнан, вор попытается как можно быстрее добраться до территории, контролируемой Палестинской администрацией.

По словам генерального директора Pointer Илана Гольдштейна, эти побеги обычно характеризуются «диким и опасным» вождением. «Они едут против направления движения и протаранивают баррикады и блокпосты», — сказал он.

«Если бы судьи в Израиле присоединились к правоохранительным органам для надлежащего наказания виновных в угоне транспортных средств, возможно, это привело бы к снижению числа угонщиков», — сказал Гольдштейн.

Воровская отвага выражается не только в росте попыток угона, но и во времени, в которое это происходят.

В предыдущие годы воры обычно были наиболее активны с 22:00 до раннего утра. Однако в 2022 году это изменилось, и теперь о попытках кражи сообщается в течение всего дня.

Похоже, что в этом году они также больше нацелились на центральную часть Израиля: Тель-Авив и его окрестности затмили регион Шарон как район с наибольшим количеством сообщений о кражах автомобилей: 32% по сравнению с 25%.

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