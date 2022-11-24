Израиль требует от ЮАР экстрадиции самого разыскиваемого главаря банд

Израиль подал официальный запрос властям Южной Африки о выдаче Янива Бен-Симона, который был высокопоставленным членом преступной организации Ицхака Абергиля и бежал в Йоханнесбург.

Об этом сообщает Mako.

Международный отдел Государственной прокуратуры 24 ноября, в четверг, направил властям ЮАР официальный запрос об экстрадиции израильского преступника Янива Бен-Симона, арестованного в ходе рейда в Йоханнесбурге 17 ноября. Он считается самым разыскиваемым главарем банд Израиля.

В запросе об экстрадиции сказано, что задержанный непосредственно причастен к преступному нападению, которое произошло в декабре 2003 года на улице Иегуда Халеви в Тель-Авиве, в результате которого три человека были убиты и 37 получили ранения.

В документе сказано, что Бен-Симон, который был правой рукой главы преступной организации Ицхака Абергиля, связан с планированием и осуществлением первого преступного нападения в истории Государства Израиль. Бен-Симон и Абергил планировали устранить своего соперника Зеева Розенштейна, которому удалось выжить.

Запрос об экстрадиции также касается покушения, совершенного за полгода до этого в июне 2003 года в Тель-Авиве. Уже предпринималась попытка устранения Розенштейна.

В рамках этого на тротуаре заложили взрывчатку весом около 3 кг, которая взорвалась с большой силой, ранив девять человек, одного из них тяжело. Розенштейна и в этом случае удалось спасти.

Израильские правоохранители называют Бен-Симона опасным преступником и требуют его экстрадиции, особенно в свете того, что Абергиля и большинство его людей осудили за серию убийств и покушений на убийство, а некоторых приговорили к длительным срокам тюремного заключения.

Бен-Симон через своих адвокатов отрицал какую-либо связь с нападениями или свою прямую или косвенную причастность. По его словам, он не бежал из Израиля, а свободно покинул территорию страны.

Обсуждения об экстрадиции начались сегодня. Адвокаты планирую изучить материалы следствия, и на следующей неделе проведут очередную и, вероятно, решающую дискуссию о том, экстрадировать преступника в Израиль или нет.

«Курсор» сообщал, что на вилле Бен-Симона найдена камера для пыток.