На вилле самого разыскиваемого главаря банд Израиля найдена камера для пыток

При аресте «самого разыскиваемого» израильского преступника Янива Бен-Симона на территории его виллы в фешенебельном пригороде Йоханнесбурга (ЮАР) нашли не только огнестрельное оружие и наркотики, но и камеру для пыток.

Об этом со ссылкой на полицию Южноафриканской республики сообщает Israel Info.

Отмечается, что Бен-Симон жил в резиденции, окруженной глухой стеной четырехметровой высоты. При обыске у него изъяли 19 стволов огнестрельного оружия, три килограмма метамфетамина, шесть мотоциклов, три из которых числились в угоне, 4 разведывательных дрона, устройство для глушения сигнала сотовой связи и восемь автомобилей — включая фургон с усиленной звукоизоляцией и привинченным к полу стулом, который служил пыточной камерой.

Полиция Израиля разыскивает Бен-Симона по подозрению в организации нескольких покушений на убийство в 2003-2004 годах: в результате взрывов бомб, прикрепленных к днищам автомобилей, были тяжело ранены восемь человек.

«Преступник, считавшийся правой рукой Ицхака Абергила, был арестован, но в 2006 году вышел на свободу, легально покинул страну и обосновался в Южной Африке. Несколько лет назад его имя всплыло в ходе расследования “дела 512” — дела о заказных убийствах 2002-2008 годов, основанного на показаниях шести государственных свидетелей. Бен-Симон был объявлен в международный розыск в 2015 году и семь лет скрывался в Южной Африке», — напоминает издание.

Как сообщал Курсор, накануне в ЮАР был арестован наиболее разыскиваемый главарь банд Израиля. Подозреваемый, 46-летний мужчина, не был идентифицирован по имени, но в многочисленных сообщениях говорилось, что он связан с печально известным преступным синдикатом Ицхака Абергила.

Также Курсор информировал о том, что в конце августа после приземления в аэропорту Бен-Гурион был арестован 54-летний Голан Авитан, израильский беглец, обвиняемый в убийстве трех человек в 2003 году, избежавший домашнего ареста в 2018 году и бежавший в Марокко. Полиция сообщила, что после первоначального допроса он предстанет перед судьей магистратского суда Ришон ле-Циона. Авитан предположительно был членом печально известного преступного клана Абергил.