В ЮАР арестован наиболее разыскиваемый главарь израильской банды

Полиция конфисковала у подозреваемого более десяти единиц оружия, 40 тыс. долларов и три краденных мотоцикла.

Преступник, которого южноафриканские СМИ назвали «самым разыскиваемым лидером банды Израиля», был арестован недалеко от Йоханнесбурга в четверг, 17 ноября.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что подозреваемый, 46-летний мужчина, не был идентифицирован по имени, но в многочисленных сообщениях говорилось, что он связан с печально известным преступным синдикатом Ицхака Абергила.

По некоторым данным, подозреваемый был причастен к попыткам нападения на соперников семьи Абергил в двух отдельных инцидентах в 2003 и 2004 годах.

«Он был арестован ранним утром вместе с семью другими подозреваемыми в частном доме в жилом пригороде Брайанстона недалеко от Йоханнесбурга в ходе совместной операции группы следователей Интерпола и полиции ЮАР», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что после его ареста полиция обнаружила и конфисковала пять автоматов, семь пистолетов, около 40 000 долларов и три мотоцикла, которые, как подозревает полиция, были украдены.

«Он находится в «красном уведомлении» Интерпола с 2015 года и разыскивается в Израиле за сговор с целью совершения убийства и покушение на убийство», — заявили в полиции.

Как сообщал Курсор, в конце августа после приземления в аэропорту Бен-Гурион был арестован 54-летний Голан Авитан, израильский беглец, обвиняемый в убийстве трех человек в 2003 году, избежавший домашнего ареста в 2018 году и бежавший в Марокко. Полиция сообщила, что после первоначального допроса он предстанет перед судьей магистратского суда Ришон ле-Циона.

Авитан предположительно был членом печально известного преступного клана Абергил. В 2015 году ему вместе с 17 другими лицами было предъявлено обвинение в рамках многолетнего полицейского расследования, получившего название Дело 512, которое было названо одним из крупнейших арестов преступного мира в истории Израиля.

Ранее Курсор писал, что суд отклонил апелляцию израильтянки, осужденной за наркотики в ОАЭ.