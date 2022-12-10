Израиль угрожает разбомбить аэропорт Ливана в случае переброски туда оружия из Ирана

Израиль предупредил Ливан, что будет бомбить аэропорт Бейрута, если правительство позволит Ирану использовать объект для доставки оружия «Хизбалле».
Об этом информирует Jewish Press.
Отмечается, что соответствующее предупреждение последовало в ответ на сообщения СМИ о планах Ирана использовать аэропорт в качестве нового коридора для контрабанды оружия. Так, источники в Тель-Авиве сообщили, что Израиль расследует попытку Ирана переправить оружие «Хизбалле» гражданскими рейсами, приземляющимися в аэропорту Бейрута.
«Источники предупредили, что Израиль нанесет жесткие военные удары, если бейрутский терминал будет использован для поставок иранского оружия», — говорится в сообщении.
Также издание напоминает, что иранские поставки «Хизбалле» через аэропорт Дамаска не удались из-за неоднократных бомбардировок объекта Израилем, что отключило аэропорт и для других целей. Глава «Хизбаллы» Хасан Насралла встретился с президентом Сирии Башаром Асадом две недели назад в Дамаске, чтобы обсудить трудности Ирана с поставками оружия перед лицом израильских воздушных ударов.
«Израиль также регулярно наносит удары по сирийским военным базам, которые Иран использует для контрабанды оружия своим ливанским ставленникам, и неоднократно предупреждал, что не позволит Ирану угрожать Израилю, создавая и сохраняя военное присутствие в Сирии», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, лидер террористической группировки «Хизбалла» Хасан Насралла не думает, что новый премьер-министр Биньямин Нетаниягу откажется от соглашения о морской границе, подписанного между Израилем и Ливаном в прошлом месяце.
«Мы не верим, что Израиль выйдет из этого соглашения или отменит его», — сказал Насралла, комментируя победу Нетаниягу на выборах во время телеобращения, посвященного «Дню мученика» «Хизбаллы».
Также Курсор писал о том, что Иран считает, что Хизбалла гарантирует Ливану морское соглашение с Израилем.