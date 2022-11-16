Иран считает, что Хизбалла гарантирует Ливану морское соглашение с Израилем — СМИ

Иран считает, что может удержать Израиль от любых изменений у побережья, опираясь на угрозы «Хизбаллы», а также на опасения США.

Статья, опубликованная в иранских СМИ со ссылкой на ливанские СМИ, похоже, указывает на более широкое отношение иранского режима к недавнему морскому соглашению между Израилем и Ливаном.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Соглашение было заключено при посредничестве США, и оно якобы обеспечивает некий мир на северной границе, гарантированный соглашением о ресурсах у побережья. Израиль может использовать энергетические ресурсы в Карише на своей стороне согласованной границы, в то время как Ливан теперь может исследовать газовое месторождение Кана, чтобы увидеть, есть ли там что-нибудь.

Однако Иран и его ливанское доверенное лицо «Хизбалла», по-видимому, обеспокоены тем, что новое израильское правительство Биньямина Нетаниягу может отменить сделку. В этом отношении они внимательно следят за некоторыми западными комментаторами, а также за собственными комментариями Нетаниягу по поводу сделки.

По сути, иранский режим пытается проанализировать, что Израиль может предпринять дальше.

«Общая структура сионистского режима такова, что армия и военные институты всегда больше влияют на общественное мнение сионистов и их позиции, чем политический институт Израиля», — говорится в сообщении Tasnim News.

СМИ пишут, что это означает, что Иран считает, что может рассчитывать на институциональное давление, чтобы удержать израильских политиков от каких-либо неожиданных действий.

Иран не доверяет США или Израилю. Однако Иран считает, что может удержать Израиль от любых изменений у побережья, опираясь на угрозы «Хизбаллы», а также опасения США по поводу «последствий военного противостояния для энергетической безопасности в Восточном Средиземноморье».

Ранее Курсор писал, что Лапид после подписания морского соглашения с Ливаном посетил газодобывающую платформу Кариш. По словам Лапида, продолжение добычи «голубого топлива» с платформы обеспечит экономическую стабильность и энергетическую безопасность Государства Израиль на долгие годы.

Как сообщал Курсор, глава минобороны Израиля Бени Ганц рассказал о соглашении относительно демаркации морской границы с Ливаном. Он назвал договор выгодным для страны, поскольку сделка дает ряд преимуществ.

Наша редакция писала, что лидер Хизбаллы высказался о сделке Израиля и Ливана. Террорист утверждает, что «претензии относительно нормализации отношений с Израилем беспочвенны».

Напомним, что глава Хизбаллы рассказал, повлияет ли победа Нетаниягу на морскую сделку с Ливаном.