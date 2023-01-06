Израиль входит в ТОП-10 стран с самой высокой продолжительностью жизни — отчет

Израиль может похвастаться одной из самых высоких ожидаемых продолжительность жизни в мире, сохраняя при этом низкие расходы на здравоохранение.

Согласно исследованию, проведенному NiceRx, Израиль занимает 10-е место в мире по продолжительности жизни, согласно которому ожидаемая продолжительность жизни израильтян составляет 83,49 года: 81,98 года для мужчин и 84,91 года для женщин. Первое место в списке занимает Гонконг, за которым следуют Япония, Швейцария, Сингапур, Италия, Испания, Австралия, Исландия и Южная Корея.

Список состоит из стран ОЭСР. В Гонконге, возглавившем список с ожидаемой продолжительностью жизни 85,29 года (82,38 года для мужчин и 88,17 года для женщин), ожидаемая продолжительность жизни выросла до такой степени, в основном благодаря полезному образу жизни и возможностям здравоохранения, которые снижают риски от заболевания и хронические состояния.

В целом во всем мире все меньше людей поддаются болезням, травмам или другим подобным вещам, которые могут сократить их жизнь. В результате ожидаемая продолжительность жизни во всем мире увеличилась за последнее столетие.

По данным BBC, средняя продолжительность жизни человека, родившегося в 1960 году, составляла 52,5 года, а сегодня — 72 года. Однако по мере того, как смертность от болезней, травм и других состояний резко упала, рост ожидаемой продолжительности жизни начал снижаться. На самом деле, в некоторых местах он даже упал в последние годы.

Согласно отчету Национального центра статистики здравоохранения за 2022 год, с 2019 по 2021 год — во время вспышки пандемии коронавируса — ожидаемая продолжительность жизни в США упала с 79 до 76 лет. В отчете утверждается, что при рождении ожидаемая продолжительность жизни в США в 2021 году составляла 76,1 года. Это была самая низкая ожидаемая продолжительность жизни в США с 1996 года.

Основными причинами снижения ожидаемой продолжительности жизни были COVID-19, передозировка наркотиков и несчастные случаи, но вторичные причины, такие как болезни сердца и самоубийства, также сыграли свою роль.

Согласно исследованию NiceRx, ожидаемая продолжительность жизни в Америке с тех пор снова выросла до 79,11 лет. Хотя ожидаемая продолжительность жизни в странах ОЭСР прекратила свой резкий рост и незначительно колеблется из года в год, ожидаемая продолжительность жизни в Израиле продолжает расти медленными темпами. Есть множество причин, по которым Израиль преуспевает по отношению к другим странам. Согласно отчету ОЭСР за прошлый год, израильтяне, среди прочего, пьют меньше алкоголя и реже совершают самоубийства, чем люди в других странах ОЭСР.

Согласно исследованию NiceRx, Израиль занимает 27-е место из 39-ти в списке стран по расходам на здравоохранение на душу населения. На это израильтяне тратят в среднем 3 057 долларов.

Страной с самыми высокими расходами на здравоохранение на душу населения были США, граждане которых тратят колоссальные 12 318 долларов.

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