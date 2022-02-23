Израиль выразил поддержку Украине в конфликте с Россией

«Израиль разделяет озабоченность международного сообщества шагами, предпринятыми на востоке Украины, и серьезной эскалацией ситуации», — заявили в МИД. «Израиль надеется на дипломатическое решение, которое приведет к спокойствию, и готов помочь, если его попросят… Израиль продолжает вести диалог со своими партнерами о том, как вернуть дипломатические усилия в нужное русло».

Готовность Израиля участвовать в дипломатическом решении имеет большое значение, поскольку Киев продолжает просить Израиль выступить в качестве посредника с Москвой. Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу дважды соглашался сделать это, но Путин дал ему отпор, а в октябре премьер-министр Нафтали Беннет безрезультатно пытался сделать это.

Попытки Украины сделать Израиль посредником, продолжались в последние дни. Киев рассматривает Иерусалим как одну из немногих по-настоящему нейтральных сторон, имеющих хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой.

Беннет, однако, не хотел снова поднимать эту тему с Путиным, после того как последний не проявил интереса, когда они встретились в России в прошлом году.

Иерусалим ведет себя осторожно в связи с напряженностью между Россией и Украиной, поскольку Вашингтон поддерживает Украину, но Россия имеет сильное военное присутствие на северной границе Израиля.

Министр иностранных дел Яир Лапид и генеральный директор МИД Алон Ушпиз обдумывали, какое заявление сделать, чтобы не нарушать военное взаимодействие с Россией в Сирии.

Кроме того, Лапид сказал, что министерство иностранных дел проявляет особую осторожность из-за чувствительности к большим еврейским общинам в России и Украине.

В заявлении МИД также говорится, что Израиль готов немедленно отправить гуманитарную помощь и обсудил этот вопрос с украинскими властями.

Напомним, что ранее «Курсор» писал, что российский чиновник заявил, что РФ войдет на Донбасс только по просьбе боевиков.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.