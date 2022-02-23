В Израиле выступит всемирно известная группа Maroon 5

Фронтмен Maroon 5, еврей Адам Левин, однажды написал в Твиттере, что у него есть родственники в Израиле. Группа прибудет в Тель-Авив после своего первого в Абу-Даби концерта в мае.

Американские суперзвезды поп-рока Maroon 5 впервые выступят в Израиле в этом году, 9 мая, в Park Hayarkon в Тель-Авиве.

Возглавляемая харизматичным певцом Адамом Левином группа, получившая премию «Грэмми», является одной из самых популярных в мире: с момента их дебюта на мейджор-лейбле Songs About Jane в 2002 году было продано миллионы альбомов.

Они стали широко известны после успеха их третьего альбома «Hands All Over» 2010 года, в который вошел международный хит «Moves like Jagger». В 2019 году группа выступила на шоу в перерыве между таймами Суперкубка.

Они прибудут в Израиль сразу после своего первого в Абу-Даби концерта, который пройдет 6 мая. Еврей Левин однажды написал в Твиттере, что у него есть родственники в Израиле.

Шоу Maroon 5, продвигаемое Live Nation, станет первым крупным концертом в Park Hayarkon от международного артиста с начала пандемии коронавируса около двух лет назад.

Как ранее писал Курсор, израильский сериал «Несчастный случай» режиссера и сценариста Матана Яира был выбран для участия в Series Mania Festival, самом престижном фестивале телесериалов.

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