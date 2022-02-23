Российский чиновник заявил, что РФ войдет на Донбасс только по просьбе боевиков

Андрей Турчак заявил, что любое такое развертывание будет носить, по его словам, «миротворческий характер». Турчак и Денис Пушилин заявили, что российские военные пока не присутствуют в «ЛДНР».

Андрей Турчак, член правящей партии России, заявил в среду, что российские военные войдут в республики, признанные Москвой в качестве независимых государств, только если их об этом попросят лидеры боевиков.

Турчак сказал, что любое такое развертывание будет носить, по его словам, «миротворческий характер».

Турчак и Денис Пушилин, поддерживаемый Россией лидер одной из республик, заявили журналистам, что российские военные пока не присутствуют в поддерживаемыми Россией районами, несмотря на утверждения Запада о том, что Москва в течение многих лет скрытно осуществляет там военное присутствие.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

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