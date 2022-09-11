Израиль выразил свои соболезнования народу Великобритании в связи со смертью Елизаветы II

Президент Израиля Ицхак Герцог и первая леди Михаль Герцог в субботу вечером подписали книгу соболезнований Ее Величеству Королеве Елизавете II в резиденции посла Великобритании в Израиле Нила Уигана. Он выразил свои соболезнования от имени всего государства и отметил, что правление Елизаветы II было знаменательным и историческим.

Об этом сообщает «7 канал».

Также Герцог добавил, что всегда воспринимал королеву как «икону стабильности и маяк нравственности на службе своего народа». Кроме того, он поприветствовал нового короля Великобритании.

«Успеха королю Карлу III, и, как сказано в Библии, король правит по справедливости и укрепляет землю. Да будет его правление мирным и успешным», — подытожил президент Израиля в своем высказывании.

Ранее «Курсор» писал о том, что королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет, ушла из жизни. Члены королевской семьи опустошены и после ее ухода трогательно вспоминают о ней в сети.

Также мы сообщали о том, что стало известно, кто будет представлять Израиль на похоронах королевы Елизаветы II. Организаторы уже назвали церемонию «достойным прощанием с одной из определяющих фигур нашего времени».