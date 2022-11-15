Израиль вызвал посла Украины после того, как Киев поддержал расследование «оккупации» ПА

Министерство иностранных дел во вторник вызвало посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука после дипломатической ссоры между странами по поводу голосования украинцев в поддержку международного расследования израильской «оккупации» палестинских территорий.

Об этом сообщает Haaretz.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский в пятницу упрекнул Украину за то, что она проголосовала за резолюцию ООН с запросом у Международного суда мнения о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года».

«Поддержка Украиной резолюции ООН «Практика Израиля», отрицание связи евреев с Храмовой горой и призыв к консультативному заключению Международного суда крайне разочаровывают. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия» между двумя странами», — написал Михаил Бродский.

В понедельник Израиль воздержался от поддержки резолюции ООН, обязывающей *россию выплатить репарации Украине за ее вторжение в страну в качестве явного ответного шага.

Также «Курсор» сообщал, что в ООН проголосовали по резолюции о взыскании репараций с рф, в том числе Израиль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!