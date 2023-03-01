Израиль за год принял рекордное количество неевреев из Украины — СМИ

После полномасштабной войны в Украине войны в Израиль иммигрировало около 80 тысяч человек. При этом основная часть иммигрантов прибыла не из Украины, а из россии.

Вторжение россии* в Украину около года назад привело к историческому пику иммиграции неевреев в Израиль. Из новых данных, предоставленных экспертом по иммиграции доктором Натаниэлем Фишером, следует, что за год войны в Украине в Израиль иммигрировало около пятидесяти тысяч неевреев.

Об этом сообщает Kanal7.

По словам Фишера, это крупнейшая нееврейская иммиграция в истории государства Израиль и сионизма.

“Никогда так много неевреев не иммигрировало в Израиль за один год”, — сказал Фишер.

Он объясняет это военными действиями на территории Украины. При этом сравнение нынешней волны иммиграции с предыдущими указывает на принципиальное различие. Ранее доля неевреев в иммиграции никогда не была столь значительной. Нынешние пятьдесят тысяч неевреев за один год затмевают даже значительный прирост в начале 90-х, когда в Израиль иммигрировали около двадцати пяти тысяч неевреев в год.

Огромный размах нееврейской иммиграции впервые привел к тому, что неарабское и нееврейское население превысило полмиллиона. На конец 2022 года, таковых в Израиле около 513 тысяч человек.

Всего за год полномасштабной войны в Украине войны в Израиль иммигрировало около восьмидесяти тысяч человек. При этом около пятидесяти тысяч не являются евреями. Однако оказывается, что основная часть иммигрантов прибыла не из Украины, а из россии. Около 36,5 тысяч неевреев иммигрировали в Израиль из россии при общем количестве в примерно 51 тысячу иммигрантов за год. При этом из Украины иммигрировали за год в Израиль примерно 14 тысяч человек, в том числе около 8,5 тысяч неевреев.

Причина этого, видимо, в том, что Израиль — единственная западная страна в мире, куда российские граждане могут иммигрировать и натурализоваться автоматически, и поэтому в Израиль идет огромный поток. Также ворота стран мира широко открыты для украинских беженцев, и поэтому они предпочитают иммигрировать в другие страны.

Заглядывая в будущее, Натаниэль Фишер считает, что тенденция массовой иммиграции неевреев в Израиль сохранится. Изменение в демографии еврейского народа означает, что большинство иммигрантов, которые, как ожидается, прибудут в Израиль, больше не будут евреями.

Как сообщал Курсор, Израиль облегчил въезд для правнуков российских евреев, спасающихся от призыва.

Также Курсор информировал о том, что Израиль выделил 90 миллионов шекелей на репатриантов, бегущих из россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!