Депутат от Еш Атид выразил сожаление из-за отсутствия на демонстрации в Тель-Авиве харедим

Депутат Кнессета от партии «Еш Атид» Элазар Штерн выразил сожаление по поводу того, что на антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве не было религиозных и харедимских представителей.

Об этом сообщает Israel National News.

«Мне жаль, что они не пришли. После убийства Рабина они сказали: «Они не хотят, чтобы мы участвовали в демонстрациях». Но время для этого оправдания прошло. Мы хотим, чтобы в этих демонстрациях присутствовал религиозный сионизм», — сказал Штерн.

Как сообщал Курсор, полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы.

Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Ранее Курсор информировал о том, что активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 декабря, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.

Один из руководителей движения протестующих, Рэйчел Азария комментирует: «Суд является сторожевым псом солдат ЦАХАЛа, это защита наших сыновей и дочерей, которые служат в армии, от попыток подать петицию против солдат ЦАХАЛа в Международный Суд в Гааге».

«Пункт об эскалации и шаги Левина по ослаблению системы правосудия навредят солдатам ЦАХАЛа, а причинение вреда нашим солдатам — это красная линия. Мы требуем от министра Ярива Левина не бросать наших солдат в Гааге и остановить оговорка об эскалации», — сообщают участники акции.

Также Курсор информировал о том, что тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства. Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам».