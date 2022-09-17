Израиль занимает первое место по цифровому качеству жизни

Согласно отчету SurfShark, Израиль в настоящее время занимает первое место в 2022 году, оттеснив Данию на второе место после двухлетнего лидерства. В исследовании рассматриваются 117 стран; 92% населения Земли.

Согласно отчету, цифровое качество жизни определяется пятью показателями: качество интернета, электронное правительство, электронная инфраструктура, доступность интернета и электронная безопасность. Оценивая позицию каждой страны по этим показателям, можно получить балл, который, в свою очередь, дает жителям стран с высоким рейтингом небольшой прилив уверенности, когда они перескакивают через заголовок, заявляя, что их дело лучше, чем у других.

Израиль преуспел по ряду этих показателей, особенно по доступности: в этом году Израиль может похвастаться самым доступным интернетом в мире, в первую очередь благодаря удивительно дешевому мобильному интернету. Страна возглавляет список лидеров, несмотря на длительный период инфляции и роста цен. Наихудший результат у Израиля по электронному правительству, который занял 33-е место в мире, качественные интернет-услуги занимают 21-е место, а электронная инфраструктура и электронная безопасность занимают 28-е и 32-е места соответственно.

В то время как мобильный интернет в Израиле является самым доступным в мире, еще есть возможности для повышения доступности фиксированного широкополосного доступа. С прошлого года доступность широкополосного доступа в Интернет не улучшилась в Израиле, который занимает 28-е место в мире; однако, учитывая как мобильный, так и фиксированный интернет, Израиль по-прежнему может похвастаться лучшим общим индексом доступности интернета.

Во всем мире наблюдается растущая тенденция к менее доступному широкополосному Интернету. В отчете отмечается, что при текущей инфляции давление на домохозяйства с низкими доходами, нуждающиеся в Интернете, стало еще больше. Исследование Surfshark также показало, что страны с самым плохим интернет-соединением должны работать дольше всех.

Недавно Министерство связи предприняло усилия по расширению доступа к оптоволоконному интернету по всей стране, хотя неясно, сильно ли переход на оптоволокно удешевит стоимость широкополосного доступа в долгосрочной перспективе.

«Хотя страны с высоким цифровым качеством жизни, как правило, относятся к странам с развитой экономикой, наше глобальное исследование показало, что цифровое счастье не всегда можно купить за деньги», — сказала Габриэле Ракаитите-Красауске, руководитель отдела по связям с общественностью Surfshark.

«Вот почему четвертый год подряд мы продолжаем анализировать цифровое качество жизни, чтобы увидеть, как разные страны справляются с обеспечением основных цифровых потребностей своих граждан. Самое главное, наше исследование направлено на то, чтобы показать полную картину глобального цифрового разрыва, от которого страдают миллионы людей», — сказала она.

Ранее Курсор писал, что израильский Технион лидирует в области искусственного интеллекта в Европе. Эксперты Международного рейтинга CSRankings провели исследования и объявили Израильский технологический институт Технион университетом номер один в Европе в области искусственного интеллекта.

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