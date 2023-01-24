Израиль занял первое место в мире по справедливости цен на интернет

Большая часть израильских семей живут еще в прошлом веке в том, что касается скорости интернета. Так, оптоволоконный кабель протянули далеко не ко всем домам, даже в крупных городах. Однако в рейтинге справедливости цен на интернет Израиль занял первое место в мире.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что предоставляющая VPN-услуги международная компания Surfshark исследовала этот вопрос, сравнив качество интернет-услуг с их стоимостью в 117 странах и регионах мира.

«Оказалось, что лишь 39% пользователей интернета платят за него стоимость, соответствующую уровню услуг, а 61% — переплачивают. Это значит, что 4 из 10 пользователей, то есть почти 5 млрд человек, переплачивают за интернет», — говорится в сообщении.

Оказалось, что самые честные цены на интернет — в странах Западной Европы и в Океании. В Израиле же индекс стоимости интернета в 9,1 раз лучше, чем в среднем по миру. Вслед за нами идут Сингапур (8,5х), Дания (6,6х), Франция (5,5х) и Австралия (3,5х).

«На самом деле во многих европейских странах условия, предлагаемые новым клиентам лучше, чем в Израиле. К примеру, компании во Франции предлагают сокращенный тариф за оптоволоконную линию (примерно 60-70 шекелей за 400 Мг/c) на первые 12 месяцев. Кстати, «оптика» там есть даже в удаленных деревнях, тогда как в Израиле ее не провели даже в некоторые кварталах больших городов. Израильские компании дают новым клиентам скидку только на первые три месяца», — уточняет издание.

Как сообщал Курсор, названы самые простые способы повышения скорости интернета.

Также Курсор писал о том, как повысить качество интернета в своей квартире.