Как увеличить скорость интернета: названы самые простые способы

Современному человеку сложно представить жизнь без доступа в интернет, ведь он дает нам массу различных возможностей. Но бывают случаи, когда Wi-Fi работает плохо. Эксперты рассказали, почему это происходит и как самостоятельно можно устранить проблему.

Об этом сообщает Biz.today.

По словам специалистов, причина может скрываться в неправильном расположении роутера, ведь на качество сигналов влияют разные факторы, в том числе и устройства, расположенные рядом.

Может быть и так, что у вас устаревшая модель роутера, требующая обновления программного обеспечения. Еще медленное соединение может быть из-за перегрузки сети, когда подключено большое количество устройств.

Более того, причиной плохого интернета и на компьютере, и на смартфоне, может быть ограничение скорости интернета провайдером из-за превышения использования данных пользователями.

Среди других причин выделяют наличие вредоносного ПО, которое может работать в фоновом режиме и подключаться к другим устройствам, старый роутер, вредоносные программы.

Чтобы устранить проблему, нужно правильно разметить роутер, лучше всего его поставить в центр помещения, потом изменить диапазон, перегрузить и установить обновления. Также нужно отключить от Wi-Fi сети ненужные устройства и удалить программы, которые «съедают» мощность и работают в фоновом режиме.

«Курсор» писал ранее, как защитить в интернете свои данные.