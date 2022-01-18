Израиль занял второе место в мире по уровню заражения Омикроном

По оценке израильского исследователя, около двух миллионов израильтян уже инфицированы вариантом коронавируса Омикрон, несмотря на то, что число новых случаев заражения в день продолжает расти.

Об этом сообщает 7 канал.

Профессор Эран Сигал из Научного института Вейцмана отметил, что распространение варианта Омикрон, по-видимому, следует предсказаниям, сделанным менее месяца назад. Сигал добавил, что текущая волна, вероятно, достигнет пика в ближайшие несколько дней, а затем начнет снижаться.

«Около трех недель назад мы прогнозировали, что рост заражений будет продолжаться в течение трех недель, после чего наступит спад. Это то, что происходит сейчас, как и предсказывалось», сказал профессор.

По словам Сигала, сейчас в Израиле самый высокий уровень положительных результатов тестов в мире, хотя схема распространения Омикрона такая же, как и в других странах, где зимняя волна уже достигла своего пика.

«Что касается ежедневных заражений, мы на втором месте в мире: 10% тестов дают положительный результат, чуть ниже Ирландии. Мы диагностировали более 500 тысяч человек во время волны Омикрон. Поскольку число людей, которые действительно инфицированы, примерно в три-четыре раза больше, по моей оценке, исходя из числа диагностированных случаев, я оцениваю, что на сегодняшний день от 1,5 до двух миллионов израильтян были заражены Омикроном. Это должно привести нас к коэффициенту заражения 1,0 и начать снижать количество инфекций. Все цифры указывают на то, что мы очень скоро достигнем пика, в ближайшие несколько дней, а затем мы увидим спад», — подчеркнул Сигал.

Ранее Курсор сообщал, что в Швеции ученые обнаружили новую мутацию штамма Омикрон.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.