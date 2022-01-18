Врач рассказала о главной опасности штамма Омикрон

Как рассказала доктор медицинских наук Наталья Виноград, несмотря на то, что штамм Омикрон не дает такого количества тяжелых случаев заболевания, у него есть одна очень неприятная и опасная особенность.

Об этом она рассказала порталу OBOZREVATEL.

По словам эпидемиолога, Омикрон уже является тем штаммом, который больше «устраивает» врачей, если сравнивать со всеми предыдущими. Он похож на грипп или другие острые респираторные инфекции.

Однако есть и опасность – множество людей переносят штамм коронавируса бессимптомно. Они не знают о нем, а потому могут заразить большое количество людей.

Как рассказала врач, до 40 процентов больных Омикроном людей не чувствуют никаких симптомов.

Ранее редакция Курсора сообщала, что индонезийская делегация прибыла в Израиль для обсуждения ситуации с COVID-19. Поскольку переговоры о нормализации отношений между Иерусалимом и Джакартой продолжаются, в последние дни делегация Индонезии посетила Израиль, чтобы узнать о его реакции на COVID-19.

Кроме того, мы писали, что врач рассказал, как можно опередить штамм Омикрон.

Еще напомним, что врач рассказала о пяти основных признаков штамма Омикрон.

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