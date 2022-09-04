Израиль запретит полеты Boeing 747: названа причина

20:13, Сегодня
Новости Израиля, Общество
boeing 747 фото
Фото: depositphotos.com

Израиль введет запрет на использование самолетов с четырьмя двигателями с 31 марта 2023 года для снижения уровня шума и загрязнения воздуха.

Власти Израиля запретят полеты лайнеров Boeing 747 и четырехмоторных самолетов. Соответствующие меры будут предприняты с целью снижения уровня шума, а также улучшения ситуации с экологией.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что запрет вступит в силу 31 марта 2023 года. В частности, такие самолеты не будет обслуживать аэропорт Бен-Гурион — главный в стране.

По информации агентства, директива касается в основном грузовых самолетов, большинство перевозчиков уже прекратили использование Boeing 747 и других четырехмоторных самолетов на маршрутах в Израиль. Эксплуатация таких самолетов будет разрешена в исключительных случаях и только при наличии специального разрешения.

Как сообщал Курсор, на днях министр обороны Израиля Бени Ганц прокомментировал подписание с Минобороны США контракта, позволяющего авиастроительной компании Boeing поставить стране четыре самолета-заправщика KC-46.

«Самолеты-заправщики, которые мы приобретаем, наряду с закупкой новой эскадрильи F-35, тяжелых транспортных вертолетов, подводных лодок и современного вооружения, будут служить ЦАХАЛу в условиях боевых действий, ближних и дальних, с которыми нам возможно предстоит столкнуться», — заявил Ганц.

По его словам, подписанный контракт — «еще одно доказательство альянса и стратегических отношений израильского и американского оборонных ведомств».

Ранее Курсор писал о том, что ЦАХАЛ уже в течение нескольких месяцев получит новый самолет «Орион». Он будет использоваться для разведывательных миссий над Ираном. Многие эксперты уверены, что этот разведчик по показателям является лучшим в мире.

Самолет может вести разведку на расстояниях, которые не были доступны израильским ВВС ранее. Он отлично защищен от кибератак, он оборудован системами, которые могут передавать большое количество разведданных за короткое время.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ади Хлюдзинский
ТЭГИ: