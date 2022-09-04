Израиль запретит полеты Boeing 747: названа причина

Власти Израиля запретят полеты лайнеров Boeing 747 и четырехмоторных самолетов. Соответствующие меры будут предприняты с целью снижения уровня шума, а также улучшения ситуации с экологией.

Отмечается, что запрет вступит в силу 31 марта 2023 года. В частности, такие самолеты не будет обслуживать аэропорт Бен-Гурион — главный в стране.

По информации агентства, директива касается в основном грузовых самолетов, большинство перевозчиков уже прекратили использование Boeing 747 и других четырехмоторных самолетов на маршрутах в Израиль. Эксплуатация таких самолетов будет разрешена в исключительных случаях и только при наличии специального разрешения.

Как сообщал Курсор, на днях министр обороны Израиля Бени Ганц прокомментировал подписание с Минобороны США контракта, позволяющего авиастроительной компании Boeing поставить стране четыре самолета-заправщика KC-46.

«Самолеты-заправщики, которые мы приобретаем, наряду с закупкой новой эскадрильи F-35, тяжелых транспортных вертолетов, подводных лодок и современного вооружения, будут служить ЦАХАЛу в условиях боевых действий, ближних и дальних, с которыми нам возможно предстоит столкнуться», — заявил Ганц.

По его словам, подписанный контракт — «еще одно доказательство альянса и стратегических отношений израильского и американского оборонных ведомств».

Ранее Курсор писал о том, что ЦАХАЛ уже в течение нескольких месяцев получит новый самолет «Орион». Он будет использоваться для разведывательных миссий над Ираном. Многие эксперты уверены, что этот разведчик по показателям является лучшим в мире.

Самолет может вести разведку на расстояниях, которые не были доступны израильским ВВС ранее. Он отлично защищен от кибератак, он оборудован системами, которые могут передавать большое количество разведданных за короткое время.