ЦАХАЛ получит лучший в мире самолет-разведчик

Уникальность самолета заключается в огромном объеме разведывательных данных и скорости их обработки, которые резко увеличат разведывательные возможности Израиля.

ЦАХАЛ уже в течение нескольких месяцев получит новый самолет «Орион». Он будет использоваться для разведывательных миссий над Ираном. Многие эксперты уверены, что этот разведчик по показателям является лучшим в мире.

Отметим, что производитель самолетов – израильская компания Israel Aerospace Industries. В разработке самолета также принимают участие эксперты из министерства обороны. Самолет «Орон» войдет в состав разведывательной эскадрильи «Нахшон».

Самолет может вести разведку на расстояниях, которые не были доступны израильским ВВС ранее. Он отлично защищен от кибератак, он оборудован системами, которые могут передавать большое количество разведданных за короткое время.

Бортовой комплекс может передавать цели в режиме реального времени и наводить на них корабли, ракеты и самолеты на море, в воздухе и на суше.

Ранее редакция Курсора сообщала, что семь подозреваемых в терроризме задержаны в рамках операции «Волнорез». Объединенными силами безопасности ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции ночью в понедельник были задержаны семь человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Также наш сайт писал, что палестинский террорист, убивший двух солдат ЦАХАЛа, осужден.

Еще напомним, что ВМС Израиля потопили палестинское судно.