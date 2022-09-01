Ганц рассказал детали и цели контракта с Boeing

По словам Ганца, контракт на приобретение четырех самолетов-заправщиков KC-46 является подтверждением стратегических отношений между израильским и американским оборонными ведомствами.

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал подписание с Министерством обороны США контракта, позволяющего авиастроительной компании Boeing поставить Израилю четыре самолета-заправщика KC-46.

Ганц заявил: «Самолеты-заправщики, которые мы приобретаем, наряду с закупкой новой эскадрильи F-35, тяжелых транспортных вертолетов, подводных лодок и современного вооружения, будут служить ЦАХАЛу в условиях боевых действий, ближних и дальних, с которыми нам возможно предстоит столкнуться».

«Контракт — это еще одно доказательство альянса и стратегических отношений израильского и американского оборонных ведомств», — пояснил глава минобороны.

Ранее Курсор сообщал, что Израиль подписал контракт с корпорацией Boeing. Компания Boeing намерена поставить военно-воздушным силам Израиля четыре самолета-заправщика КС-46А. О подписании контракта стало известно 1 сентября.

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