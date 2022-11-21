Израиль завершил первый раунд переговоров о зоне свободной торговли с Бахрейном

В понедельник, 21 ноября, в Бахрейне завершился первый раунд переговоров с Израилем, касающийся заключения соглашения о введении зоны свободной торговли.

Об этом сообщает издание «Детали».

Израильская группа во главе с директором Управления внешней торговли минэкономики Охадом Коэном обсудила с бахрейнскими коллегами различные вопросы, в частности торговлю, таможенные пошлины, а также госзакупки. Переговоры продолжались четыре дня, в течение которых были достигнут определенный прогресс.

Следующий раунд пройдет в Израиле в декабре текущего года. Ожидается, что заключение соглашения о введении зоны свободной торговли укрепит экономические связи между странами.

Согласно данным за прошлый год, объем израильского экспорта в Бахрейн составил 3,8 млн долларов. Это были, по большей части, драгоценные металлы, электроника и продукты химической промышленности.

Что касается импорта, то за 2021 год объем товаров составил 3,5 млн долларов. Из Байхрейна в Израиль ввозились цветные металлы и топливо.

«Курсор» писал ранее, что корейский парламент одобрил торговое соглашение с Израилем, и ожидается, что оно вступит в силу в декабре. Это первое соглашение Израиля о зоне свободной торговли с азиатской страной.